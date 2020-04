Coronavirus : vingt morts ce mardi en Centre Val-de-Loire, mais le nombre de malades en réanimation diminue

L'agence régionale de santé annonce, ce mardi soir, que vingt personnes sont mortes du coronavirus ces vingt-quatre dernières heures en Centre Val-de-Loire : treize en milieu hospitalier et sept en Ehpad. Le nombre de patients en réanimation diminue de nouveau (189 au total dans la région).

L'épidémie de coronavirus continue de progresser en Centre Val-de-Loire, selon les données fournies ce mardi soir par l'agence régionale de santé (ARS) : vingt personnes sont mortes ces vingt-quatre dernières heures.

Cela fait, à ce jour, un total de 188 personnes décédées en Ehpad en Centre Val-de-Loire et 227 en milieu hospitalier, depuis le début de l'épidémie. Autres indicateurs : le nombre de personnes en réanimation diminue (189 à ce jour), et le nombre de résidents d'établissements médico-sociaux malades du coronavirus progresse également (1457 à ce jour, 38 de plus que la veille), soit un total de 276 établissements touchés par le virus.

Les décès, département par département

Dans le détail, treize personnes son décédées en milieu hospitalier ce mardi et sept dans les Ehpad de la région. L'Eure-et-Loir reste le département le plus touché : cinq malades de plus sont morts en une journée dans un hôpital (47 depuis le début de l'épidémie). Dans les Ehpad d'Eure-et-Loir, le nombre de malades morts en Ehpad est passé, en 24h, de 42 à 45.

Quatre décès en une journée dans le Loiret

Dans le Loiret, trois personnes sont décédées en milieu hospitalier ce jour : deux femmes, une de 55 ans au CHR d'Orléans et une de 81 ans au centre hospitalier de l'agglomération de Montargis, ainsi qu'un homme de 67 ans à Orléans. Un résident est décédé en Ehpad dans le Loiret ce mardi (31 morts désormais)

Dans l'Indre, il n'y a pas eu de décès en milieu hospitalier enregistré ce mardi (38 depuis le début de l'épidémie), tout comme dans le Cher (35 décès au total dans les hôpitaux). Concernant les Ehpad, dans le Cher, on enregistre un décès ce jour (34 au total) et aucun dans l'Indre.

Cinq morts recensés dans le Loir-et-Cher

Dans le Loir-et-Cher, le total de personnes mortes du coronavirus dans les hôpitaux du département est désormais de 25 (trois enregistrés ce jour), et de 19 en Ehpad (deux en une journée).

Huit décès en Indre-et-Loire ce mardi

Le nombre de décès en milieu hospitalier a augmenté en Indre-et-Loire (deux décès ce mardi, soit 38 désormais) et surtout dans les Ehpad (six décès en une journée, soit 21 désormais)

Moins de malades en réanimation

Seule amélioration : le nombre de malades du COVID-19 actuellement en réanimation diminue donc, et ce pour la quatrième journée consécutive. Il y en a actuellement 189, soit vingt-deux de moins que vendredi dernier.

Une victime de 46 ans

L'agence régionale de santé précise que la plupart des personnes décédées du coronavirus ce mardi en Centre Val-de-Loire ont plus de 80 ans, mais on recense quand même le décès d'une personne de 46 ans en Indre-et-Loire et de 55 ans dans le Loiret.