Coronavirus : violences conjugales en confinement, l'appli qui peut sauver des vies

C’est une crainte régulièrement exprimée depuis le début du confinement : que les femmes en situation de danger face à un conjoint violent ne puissent pas s’échapper ou prévenir la police, coincées dans le logement. Un système lancé en 2015 fait à ce sujet à un retour en force, l’application App-Elles qui permet de déclencher une alerte sans que le conjoint ne s’en rende compte.

L'alerte permet de géolocaliser la femme en danger immédiatement, et d’enregistrer tout l’environnement sonore. Dans la Loire, c’est l’équipe du collectif « Nous Toutes » qui reçoit à ce moment-là un message et prend tout de suite en charge l’urgence. C’est crucial dans cette période explique Axelle l’une des membres du collectif : "C'est comme un téléphone grand danger qui peut-être délivré par la justice mais beaucoup de femmes ne l'ont pas et on est donc obligés de s'appuyer sur des outils comme celui-ci. Dans la Loire _les procédures de plaintes pour violence conjugales ont diminué mais par contre les appels au 17 de la part de voisins pour violences intrafamiliales ont augmenté_. Les femmes ne peuvent plus aller déposer plainte comme elles l'auraient fait avant quand le conjoint était par exemple au travail. Par contre les voisins sont plus présents que d'habitude, entendent les cris et donnent plus l'alerte".