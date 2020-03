Coronavirus : visite ministérielle au Centre Opérationnel Zonal de Bordeaux

Olivier Dussopt, secrétaire d’État auprès du ministre de l'Action et des comptes publics, a visité ce jeudi le Centre Opérationnel Zonal à Bordeaux. C'est dans ce "QG" que l'on gère les crises, telles que le coronavirus.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Action et des comptes publics Olivier Dussopt et la préfète Fabienne Buccio.

Est-on sur le point de passer au stade 3 de l'épidémie de coronavirus ? Olivier Dussopt ne s'est pas prononcé ce jeudi après-midi, évoquant une situation qui évolue d'heure en heure. Mais le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Action et des comptes publics a voulu se montrer rassurant lors de sa visite au Centre Opérationnel Zonal (COZ), à Bordeaux: "Il s'agit de rappeler que les services de l'etat sont totalement mobilisés (...) pour accompagner et protéger les Français, mais aussi veiller à ce que la vie continue."

Olivier Dussopt : "Tous les services de l'Etat sont à pied-d'oeuvre" Copier

Le COZ est un organe de gestion de crise : feux de forêts, inondations, manifestations...et désormais coronavirus. Une carte spécifique est par exemple projetée sur les écrans des locaux : on y voit les différents événements annulés ou adaptés, partout en France, en raison du coronavirus. "On fait un recensement à travers les préfectures de toutes les manifestations" explique le commandant Le Marhollec, chef du COZ. Cette cellule de crise est prête à passer au stade 3 de l'épidémie. "Nos informations remontent ensuite vers l'échelon national et sont partagées avec l'ensemble des partenaires" précise le commandant.

Nous savons que des entreprises rencontrent des difficultés - Olivier Dussopt

Olivier Dussopt a profité de sa visite pour évoquer les difficultés rencontrées par les entreprises à cause du coronavirus : télétravail, chômage technique, perte de recettes. Des mesures sont mises en place. "La possibilité de demander un étalement des charges fiscales et sociales, la possibilité de demander des reports" énumère Olivier Dussopt. "Nous avons aussi, avec le ministère du Travail, assoupli les conditions d'accès au chômage partiel pour que les entreprises confrontées à une baisse d'activité puissent y avoir recours, sans licencier leurs employés."