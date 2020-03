Coronavirus : vos restrictions de déplacement

Ce lundi soir, Emmanuel Macron a annoncé de nouvelles mesures de limitation des déplacements en France à compter de mardi midi pour tenter de lutter contre la propagation du Covid-19.

Interdiction de se déplacer à partir de ce midi, et durant 15 jours, éventuellement renouvelables. Seules les sorties impératives seront autorisées.

Quelque soit le mode de transport utilisé, et faute de justificatif, vous risquez de payer une amende.

Quelles sont les sorties autorisées ?

Faire des courses alimentaires

Vous pouvez vous rendre à votre supermarché ou à votre supérette, chez votre boucher, boulanger et autres commerces alimentaires, pour votre foyer ou pour une personne vulnérable.

Se soigner

Vous pouvez vous rendre au cabinet médical, chez votre médecin, votre dentiste, au laboratoire d'analyses médicales (s'il s'agit d'une urgence vitale, comme pour les personnes diabétiques) et acheter vos médicaments chez le pharmacien.

Se rendre au travail si vous pratiquez un métier d’importance vital

Les personnels soignants, forces de l’ordre, chauffeurs de transports en commun, chauffeurs de taxi, transporteur ou vendeurs dans les commerces alimentaire, gestionnaires de l'eau, de l'electricité, etc... : il s'agit des OIV : opérateurs d'importance vitale.

Faire du sport et se promener seul

Vous êtes autorisés à pratiquer le sport sous certaines conditions. Les joggings ou ballade à VTT sont autorisés, mais seul et non en groupe. En revanche, vous ne pouvez plus vous rendre dans votre salle de sport, ni à la piscine. Les structures sportives sont fermées. Y compris les clubs de sports en plein air tels que le golf.

Vous pouvez également vous promener, sortir votre chien par exemple, « mais avec parcimonie", a précisé Christophe Castaner, le ministre de l’intérieur.

Autres motifs de déplacements jugés impératif

Venir en aide à une personne vulnérable ou déposer -récupérer des enfants en gardes partagées sont autorisés.

Que risque-t’on, si l’on ne respecte pas ces consignes ?

Sans justificatif, vous risquez aujourd’hui une amende de 38€, et dans les jours qui viennent de 135€ a déclaré hier soir le ministre français de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui va mobiliser plus de 100.000 policiers et gendarmes pour des contrôles.

Quels sont les justificatifs autorisés ?

Carte professionnelle, certificat d’employeur, ou déclaration sur l’honneur sont des documents que vous devez présenter, à partir de ce mardi midi, lors d'un contrôle.

L'attestation de déplacement dérogatoire est à télécharger sur le site du Ministère de l'Intérieur.