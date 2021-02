Coronavirus : "Vous avez un test PCR ?", opération de contrôles à la douane de Bardonnex

Ce mercredi, gendarmes et douaniers ont mené une opération de contrôles à la douane de Bardonnex (Haute-Savoie) entre la Suisse et la France. Objectif : dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, faire respecter les nouvelles mesures d’entrée en France pour les voyageurs étrangers.

Papier du véhicule, pièce d’identité et désormais : "vous avez votre test PCR ?". C’est le nouveau document à avoir pour tous les voyageurs désireux de renter en France. Ce test PCR, négatif et datant de moins de 72 heures, est obligatoire depuis dimanche dernier suite aux annonces du premier ministre sur les règles de circulation dans l'espace européen dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19.

Demi-tour

Ce mercredi matin, une vingtaine de douaniers et de gendarmes de la Haute-Savoie ont participé à une opération de contrôles au niveau de la douane de Bardonnex, l’un des plus importants points de passage entre la Suisse et la France. La grande majorité des personnes contrôlées était en règle. Pour les autres, demi-tour et parfois un PV à 135 euros. "L’objectif n’est pas d‘attraper des gens pour le plaisir mais d’expliquer et de les convaincre que, pour protéger chacun d’entre nous, il faut limiter les sorties au strict nécessaire", assure Luc Galy, le patron des Douanes d’Annecy. En un peu plus de deux heures, une quinzaine de véhicules ont été refoulés vers la Suisse.

Exceptions

Le test PCR négatif n’est cependant pas obligatoire pour tout le monde. Il existe trois exceptions pour les travailleurs frontaliers, les transporteurs routiers et les résidents des bassins de vie frontaliers dans un rayon de 30 km autour de leur domicile. Dans ce dernier cas, le sous-préfet de Saint-Julien-en-Genevois appelle les voyageurs à être raisonnables. "Des contrôles de gendarmerie et de police pourront également être effectués à l’intérieur du territoire de la Haute-Savoie." Avertissement à peine dissimulé aux habitants du canton de Genève qui seraient désireux d’enfreindre la règle des 30 km.