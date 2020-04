Coronavirus : voyage reporté mais à un prix plus élevé, une retraité héraultaise refuse

Avec l'épidémie de coronavirus les voyages prévus ces prochaines semaines sont tous annulés ou reportés mais les clients peuvent être amenés à payer un surcoût. C'est le cas de Georgette et Pierre Dalvai deux retraités héraultais de 77 et 80 ans. Ils devaient partir aux îles Canaries en mai, ils ont préféré annuler moyennant une pénalité de 230 euros. Avant cela ils avaient prévu de se rendre en Espagne du 5 au 9 avril pour l'anniversaire de Georgette mais le voyagiste refuse d'annuler et leur impose un report en septembre mais a un tarif plus élevé

Le séjour initial s'élevait à 309 euros car nous avions en plus bénéficie d'une réduction de 10% pour l'avoir acheté avant le 31 janvier. Le nouveau séjour en septembre pour une durée équivalente monte à 540 euros soit une augmentation de 231 euros" s'énerve Georgette Dalvai

Un remboursement ou un report au même prix

Avec la somme perdue pour le voyage aux Canaries, à laquelle s'ajoute 80 euros de frais d'inscription non remboursés pour un troisième voyage qui était prévu en octobre en Grèce annulé également car il s'agissait d'une offre privilège conditionnée à la réservation du voyage aux Canaries, Georgette estime que la note est salée. La septuagénaire n'a pas l'intention de se laisser faire, elle vient d'écrire à Verdié Voyages estimant que le contrat est rompu, elle réclame le remboursement ou un report mais au même prix.

Ce n'est pas gagner car le gouvernement a autorisé le report des voyages sous forme d'un bon à valoir à la place du remboursement pour que les voyagistes en difficulté n'est pas à sortir de l'argent et préserver ainsi leur trésorerie.