Coronavirus : y a-t-il un cluster au centre de rétention administrative de Cornebarrieu, près de Toulouse ?

Des associations et avocats alertent sur la situation au centre de rétention administrative (CRA) de Cornebarrieu. Jeudi dernier, une jeune femme a été diagnostiquée positive à la Covid-19.

Depuis, une dizaine de retenus sur une quarantaine ont accepté de se faire tester, ainsi que des membres d'associations qui travaillent sur place. Les résultats doivent être connus en ce début de semaine. Le personnel du CRA, comme les policiers, devraient être testés lundi. En attendant, les personnes retenues sont confinées et les visites annulées.

Libérée avant le résultat du test

La jeune femme avait été interpellé dans un train entre Nîmes et Montpellier puis amenée au centre de rétention, selon la Cimade, association de défense des droits des étrangers. Comme le veut la loi, elle est présenté devant un juge des libertés à l'issue de 48 heures, sauf qu'elle contracte une fièvre. Elle est testée mais libérée avant les résultats qui indiquent qu'elle est bien positive à la Covid-19. Depuis, la police tente de localiser la jeune femme pour pouvoir l'isoler et la prendre en charge.

"Aucun test n'est fait à l'arrivée au centre de rétention, c'est ce qu'on déplore, regrette Léo Claus, coordinateur des équipes de la Cimade à Cornebarrieu. Et les mesures de protection sont très aléatoires, les gens vont au réfectoire, ils sont deux par table côte à côte..."

Selon ce membre associatif, les retenus ne possédaient pas de masque ou de gel hydroalcoolique avant la confirmation du cas positif. Depuis, ils en ont à leur disposition pour chaque sortie de leur secteur, il y en a cinq à Cornebarrieu. Depuis la fin de la semaine, la Cimade ne peut plus intervenir sur place par mesure de sécurité. Elle réclame depuis le début du confinement la fermeture de tous les centres pour des raisons sanitaires.

Des reconductions quasi-impossibles

"On ne peut pas les reconduire ! ajoute Léo Claus. De toute façon 90 % des pays d'origine de ces personnes sont fermés, il n'y a pas de vol pour les renvoyer. Si on ne peut plus les reconduire à la frontière, on ne comprend pas pourquoi les juges et la préfecture s’obstinent à demander de les maintenir en détention" Pour rappel, les CRA sont des lieux où sont enfermés les étrangers en attente d'expulsion. La rétention administrative peut durer maximum 90 jours. Depuis le confinement, la capacité du centre a été réduite de moitié, avec une quarantaine de retenus actuellement.

Des audiences sans la présence des retenus

Une avocate s'insurge également contre les conditions actuelles des audiences. "Là on a décidé de juger les personnes sans leur présence, explique Anita Bouix, qui est aussi présidente de l'ADE, association de défense des étangers. Le juge des libertés et de la détention considère que juger des personnes sur simple représentation de leurs avocats, ce sont des conditions satisfaisantes pour maintenir des personnes enfermées." Pour l'heure, l'ARS et la préfecture n'ont pas répondu à nos sollicitations.