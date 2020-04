Coronavirus : y a-t-il un relâchement du confinement dans les Pyrénées-Atlantiques ?

Le bon respect du confinement revient régulièrement dans les conversations, ces derniers jours. Les Béarnais et les Basques remarquent davantage de mouvements dans leur département. Y a-t-il donc un réel relâchement ? Nous avons posé la question au commandant du groupement de gendarmerie.

Nous entamons notre cinquième semaine de confinement. Dans les Pyrénées-Atlantiques, comme ailleurs, beaucoup remarquent qu'il y a plus de monde dans les rues, mais aussi sur les routes. Les Béarnais et les Basques respecteraient-ils de moins en moins le confinement ? Pas si sûr. Le groupement de gendarmerie départemental n'enregistre aucune variation du nombre de verbalisations, ces derniers jours. Autrement dit, les déplacements observés sont, dans l'ensemble, légaux.

L'activité reprend. Des usines, des sociétés, des commerces rouvrent légalement, ce qui engendre une augmentation des flux de circulation.

— Colonel Baptiste Bartoli, commandant du groupement de gendarmerie

Le trafic est donc plus important aux heures de pointe, mais également durant la journée lorsque les personnes se rendent dans les lieux qui ont rouvert.

Un week-end de vacances surveillé

La gendarmerie avait été mobilisée lors des deux premiers week-ends d'avril, pour contrôler les éventuelles arrivées de vacanciers.

Alors que les vacances scolaires débutent ce week-end du 18 avril dans les Pyrénées-Atlantiques, les mêmes moyens humains seront déployés sur les axes autoroutiers et les axes routiers secondaires. Il devrait y avoir plus de 25 points de contrôles et 50 patrouilles mobiles.