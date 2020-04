Coronovarirus : les "Lions" de Côte-d'Or engagés dans la lutte du Covid 19

Les 7 clubs Lions de la Zone 21 – Dijon se sont engagés sur des actions au plus près de ceux qui ont besoin d’aide en Côte-d'Or. Plusieurs actions sont en cours comme une collecte et la confection de masques ou encore une opération de soutien au étudiants confinés.

Une collecte de masques

La Zone 21 en lien avec le District Centre Est et le Lions Club France a organisé une collecte de masques et gants FFPP2. La solidarité des uns et des autres a permis de récolter 360 masques et des boîtes de gants jetables.

Une partie des gants et masques pour notre zone a été été remise au syndicat des Infirmières et Infirmiers Libéraux qui se charge de la distribution sur le territoire, d’autre à ATSU 21, le syndicat des ambulanciers, à des infirmières de Longvic et à l’ADMR 21.

Confection locale de masques en tissu

La Zone 21 grâce aux plus de 3000€ collectés auprès de certains clubs et la Fondation des Lions de France fait fabriquer 900 masques en tissus auprès de 2 entreprises locales : STAND 21 à Talant et REMI CONFECTION à Longvic.

Ces masques seront remis à l’ADMR 21 qui a plus de 800 salariés qui se rendent au domicile des personnes vulnérables et qui aujourd’hui sont complètement démunis face à l’ampleur de cette crise sanitaire. Ces masques en tissu ne sont pas des masques médicaux mais ils seront utilisés conformément aux directives du fabricant. Une autre commande va suivre dans les prochains jours. Le club Lions Marie de Bourgogne s’est lancé dans la fabrication et distribution de ces masques aux personnes vulnérables restées à leur domicile.

EPICAMPUS – Soutien aux étudiants confinés

Plusieurs clubs avaient noué des contacts pour soutenir sur le long terme EPICAMPUS, une épicerie solidaire sur le campus. Dans un premier temps Le Club de Dijon Vallons a donc tout naturellement fait don financier de 1000€ pour l’aide alimentaire aux étudiants confinés et d’autres actions de proximité en lien avec la Vice-Présidente Étudiante de l’UB sont envisagées. De nombreuses autres actions sont en cours avec des dons pour le CHU, des collectes via des plateformes de levées de dons pour venir en aide aux aînés isolés etc ..