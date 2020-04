Coronavirus : les résidents d'un Ehpad d'Ollioules reçoivent 500 dessins d'enfants

Voilà de quoi réchauffer le cœur des résidents de l'Ehpad "Orpéa Victoria" d'Ollioules (Var) pendant cette période de confinement. Après un appel lancé sur France Bleu Provence, ils ont reçu plus de 500 dessins d'enfants de toute la France.

Des dessins mais aussi des poèmes et des quizz ont été envoyés aux résidents.

Ils ne peuvent plus voir leurs proches à cause du confinement lié à l'épidémie de Covid-19, mais depuis quelques jours les résidents de l'Ehpad "Orpéa-Victoria" d'Ollioules se réchauffent le cœur avec des centaines de dessins d'enfants envoyés de toute la France. Il y a trois semaines, le personnel de l'établissement a lancé un appel pour l'opération "Un dessin pour un ancien" pour ses résidents sur France Bleu Provence.

Les 85 résidents confinés voulaient recevoir des dessins pour égayer leurs journées. Après la diffusion du reportage sur France Bleu Provence et de l'article internet sur notre page Facebook, les retraités varois ont reçu plus de 500 dessins de toute sorte mais aussi des poèmes, des jeux et des quiz.

"Ça réchauffe le cœur de tout le monde. Chaque résident choisit les dessins qu'il aime et on les accroche aux murs, ça fait du bien. Ça permet de rompre l'isolement." (Céline Ambruster, animatrice de la résidence)

Les résidents sont heureux avec les dessins des enfants. - Résidence ORPEA Victoria

Gros succès donc pour cet appel à la solidarité qui a touché des enfants, mais aussi des adultes de la France entière, des écoles, les scouts de France, des personnes âgées aussi. Le personnel est ravi.

"On tenait vraiment à remercier France Bleu Provence et tous les destinataires de ces dessins et messages. C'est formidable cette chaîne qui s'est créée."

Les enfants peuvent continuer d'envoyer leur dessins à l'adresse suivante : animation.ollioules@orpea.net avec le prénom, l'âge de l'auteur et sa région d'origine.

Des dessins et des petits mots d'amour. - Résidence ORPEA Victoria