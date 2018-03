Ce samedi matin, entre 200 et 300 personnes se sont rassemblées à Tulle, pour exprimer leur opposition à l'installation de la Division nationaliste révolutionnaire (DNR), un groupuscule d'extrême droite, dans un local à Tulle. Des Tullistes qui ont dit "non au fascisme" ce samedi matin.

Tulle, France

Une marche silencieuse pour dire "non au fascisme". Ce samedi matin, à Tulle, entre 200 et 300 personnes se sont rassemblées place Albert-Faucher, à l'appel d'associations et de collectifs, pour s'opposer au projet d'installation d'un local de la Division nationaliste révolutionnaire (DNR), un groupuscule d'extrême droite.

Un rassemblement hautement symbolique. Avant le départ du cortège - au sein duquel plusieurs élus et maires ont pris place - Michel Trésallet, président de l'Association nationale des anciens combattants et amis de la Résistance (Anacr) de Tulle, a pris la parole. "Si on a choisi cette place, ce n'est pas anodin. Je vais vous demander de fermer les yeux le temps d'un instant, pour revenir 74 ans en arrière. Un 9 juin", explique-t-il, ému.

Un cortège silencieux, une minute de silence

Plus un mot. Un silence assourdissant. Les quelques 300 personnes se recueillent, se souviennent. "Les Tullistes n'oublient pas ce qui s'est passé là, juste ici. Ils n'oublieront jamais", estime Paulette, une habitante. "Ce n'est pas possible que des gens puissent tenir des propos aussi épouvantables. Je m'attendais à cette forte mobilisation car ça dépasse le cadre des Tullistes", avoue René.

Le cortège silencieux s'est ensuite avancé, quelques centaines de mètres plus loin, vers la stèle des déportés où des enfants ont déposé une gerbe de fleurs entourée d'un bandeau : "Non au fascisme".

Des enfants ont déposé une gerbe de fleurs entourée d'un bandeau : "Non au fascisme" © Radio France - Nicolas Tarrade

"Les DNR disent ne rien vouloir lâcher, et bien la population tulliste, elle non plus, ne lâchera rien", estime ce membre du collectif des 7 collines, à Tulle. "C'était important que cette marche soit silencieuse et sans couleurs pour montrer l'unité citoyenne, derrière ce "Non au Fascisme", ajoute-t-il.

Pour les manifestants, ce rassemblement n'est qu'une étape. "J'aurais aimé qu'il y ait encore plus de monde, c'est sûr, mais là on a réussi notre marche", conclut Michel Trésallet, les larmes aux yeux, après un moment de recueillement.