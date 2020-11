Corrèze : à Varetz, près de Brive, le château de Castel Novel est en vente

L'annonce a été mise en ligne ce lundi par l'agence Hamilton spécialisée dans la vente de châteaux et autres demeures exceptionnelles. "Le château de Castel-Novel a traversé les siècles depuis le Moyen Age et a vu le passage de nombreux « Grands » de l'Histoire de France" précise celle-ci. Construit sur un rocher au 13ème siècle, il a appartenu à plusieurs grandes familles de la noblesse, dont les vicomtes de Limoges. A la fin du 19ème il est racheté par la famille De Jouvenel des Ursins. C'est ainsi qu'il verra le mariage d'Henry de Jouvenel, journaliste influent du début du 20ème siècle, sénateur de la Corrèze de 1921 à 1935 et de l'écrivaine Colette qui y demeura plusieurs années ensuite, et où elle écrivit certains de ses romans.

Un restaurant étoilé

En 1956 il est racheté par Yvette et Raymond Parveaux qui le transforment en hôtel-restaurant haut de gamme. L'établissement acquiert rapidement du prestige. La consécration vient avec l'arrivée de Nicolas Soulié, qui a épousé Sophie Parveaux la petite-fille des fondateurs. Il obtient une étoile au guide Michelin en 2010 qu'il perd toutefois en 2018. Selon nos informations la vente fait suite au désir des deux gérants de changer de vie. Rien à voir notamment avec la crise sanitaire actuelle. Le château de Castel Novel est mis en vente en l'état avec tous ses meubles. L'acquéreur devra tout de même débourser 1 990 000 euros pour l'ensemble : un parc arboré de 16 hectares, le château lui-même de 5 500 mètres carrés, 60 pièces dont 37 chambres auxquels s'ajoutent plusieurs dépendances et une piscine.