Corrèze : Aurélie Fieschi devient la première femme cheffe d'un centre de secours

"Ce n'était pas un plan de carrière". Aurélie Fieschi le concède sans sourciller, elle n'avait pas comme but ultime de prendre ce type de responsabilités au sein du SDIS. Pompier volontaire depuis neuf ans, c'est pourtant en elle que la hiérarchie du SDIS de la Corrèze a confié les destinées du centre de secours d'Uzerche.

Aurélie Fieschi a remplacé Eric Roussel, ancien chef à Uzerche et qui était son supérieur. Depuis quelques temps, elle était son adjointe. Lorsque l'annonce est parue, elle a évidemment été fière. "Je suis honoré que ma hiérarchie me fasse cette confiance" confesse cette mère de famille de 42 ans.

Corse d'origine, Aurélie Fieschi est corrézienne de cœur. Ayant fait ses armes au sein du centre de Lapleau, elle rejoint plus tard celui d'Uzerche. Mais, son intérêt pour ce métier vient de plus loin. "Quand j'étais en Corse, je voyais ceux qui allaient devenir mes collègues intervenir sur des feux de forêts, sur la période estivale. Je voulais monter sur des engins et partir en intervention". Son bac en poche, elle ne se tourne pas, paradoxalement, sur le monde des pompiers professionnels.

Photographe de métier

Elle part à Paris, où Aurélie Fieschi s'adonne à son autre passion : la photographie. Elle devient éclairagiste, travaille pour les plus grands et se forge son identité professionnelle, avant de revenir dans un lieu qui convient mieux à son style et son cadre de vie : la Corrèze, dont elle reconnaît certains traits communs avec la Corse.

Depuis, elle n'a plus quitté le 19. C'est ici qu'elle est devenue la première femme à accéder à une responsabilité aussi importante. "Il y a de plus en plus de femmes qui accèdent à des métiers qui étaient plus masculins" note-t-elle, satisfaite, "mais ce sont aux femmes de montrer qu'elles sont autant capables que les hommes de".

Ce qui a changé depuis sa prise de poste ? Son agenda, bien chargé et bien organisé. Entre son activité professionnelle de photographe (événementiel et natures mortes), son activité au sein du SDIS et sa famille, il faut jongler. Sans oublier une chose :"je continue à monter dans les camions et partir en intervention !"