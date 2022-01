Corrèze : ces patrons de bars et restaurants refusent d'appliquer le passe sanitaire

Le passe vaccinal sera bientôt obligatoire pour aller boire un verre dans un bar ou aller au restaurant notamment. Il faudra être totalement vacciné. Un test négatif ne suffira plus. Les patrons d'établissement pourront en outre contrôler l'identité de leurs clients en cas de doute sur l'authenticité du passe. Une nouvelle contrainte par rapport au passe sanitaire qui a pourtant déjà été mal accepté par certains professionnels notamment en Corrèze.

Moi je ne suis pas flic" Zora Da Silva, gérante du Café du Trech de Tulle

Zora Da Silva est la gérante du Café du Trech à Tulle. Dans son établissement elle n'impose ni le port du masque ni le passe sanitaire. "Si vous n'avez pas de passe sanitaire, vous pouvez venir boire un café, je ne vous demanderai pas votre passe. Moi je ne suis pas flic". Une question de liberté pour ses clients. C'est la même raison qui a poussé Vincent Hallary à fermer il y a quelques jours la partie café de son bar-tabac, le Vince, à Argentat. "Pourtant j'ai investi beaucoup, j'y croyais beaucoup (...) mais je ne peux pas continuer comme ça, à faire ce contrôle de passe.

Une condition pour avoir encore des clients

Les deux patrons font en outre le même constat : le passe sanitaire est un frein à leur activité déjà bien détériorée avec le développement du télétravail surtout. "Il n'y a plus personne dans les rues. Si on refuse un café, on met la clef sous la porte" affirme Zora Da Silva. Et d'ajouter : "le meilleur moyen de travailler c'est d'accepter tout le monde". De quoi risquer une fermeture administrative. "De toute façon je ne gagne pas ma vie. Si je ferme j'irai bosser ailleurs c'est tout". Vincent Hallary lui veut encore y croire. Il va réaménager son bar fermé pour faire notamment de la vente de café à emporter.