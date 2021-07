Corrèze : dégustation gratuite proposée par les agriculteurs, parenthèse enchantée pour les vacanciers

C'est une pause à laquelle Stéphane ne s'attendait pas. Un morceau de veau de lait entre les dents, cette Amiénois savoure : "On ne pensait pas du tout tomber sur ça en s'arrêtant ici. C'est une aire plutôt calme d'habitude. C'est une heureuse surprise. On se régale."

Pomme, viandes, fromages, pains... Les agriculteurs, à l'initiative de la FDSEA, proposent une multitude de produits locaux gratuits pour les voyageurs. "Je suis super fatigué après ces kilomètres de route, ces bouchons... C'est une superbe initiative, on découvre les produits du coin."

Se passer du sandwich de l'aire d'autoroute

Emilie ne laisse pas une miette. Cette vacancière adore ce projet des agriculteurs : "Parfois en vacances, on s'arrête sur l'aire avec une station qui nous fait payer les produits très chers. Là, on mange des produits de grande qualité. S'il pouvait y avoir un lien entre les producteurs et les gérants des aires de repos, ça pourrait être un bon concept."

Pour les producteurs, l'enjeu est double. Marie-France Forest est agricultrice et secrétaire générale de la FDSEA : "Nous faisons découvrir nos produits et on va au contact de la population. On peut répondre à leurs interrogations et leur expliquer notre manière de travailler. Les gens sont curieux, ils ont plein de questions."

Plus que présenter ses produits, l'agriculteur Laurent Boisset de Masseret en Corrèze adore échanger autour "du bien être animal, de l'écologie... Quand on habite en ville, on n'a pas forcément toutes les clés et on ne voit pas les changements opérés dans nos structures."

Le repas terminé. Petits et grands sont repartis, le ventre bien rempli. Avec qui sait peut-être des idées pour de prochaines vacances. Cette fois gastronomique sur le territoire corrézien.