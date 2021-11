Corrèze : depuis la hausse des prix de l'énergie, les ventes de bois de chauffage explosent

Le bois de chauffage revient en grâce. Face à la hausse du prix de l'électricité, du gaz et du fioul de nombreuses familles se tournent, ou se retournent, vers leur cheminée ou leur poêle. Résultat les livreurs sont débordés et vont même bientôt se trouver à court de stock notamment en Corrèze.

A Vigeois Gérard ne se chauffera qu'avec son insert cette année. "Le fioul est cher, la gaz est cher. Donc le bois c'est rentable". Et il n'est pas le seul dans ce cas-là. Car en Corrèze comme dans beaucoup de département ils sont nombreux ceux qui ont décidé de privilégier le chauffage au bois, voire qui y reviennent après l'avoir abandonné ces dernières années.

300 stères par mois

L'entreprise Poignet basée à Sainte-Ferréole ne chôme pas. Depuis l'été les livraisons s'enchaînent. "Tous les jours, tous les jours. Cette année c'est vraiment à fond" résume Christophe Bellye, livreur de l'entreprise. Une hausse très importante des ventes précise le patron Bastien Poignet. "D'habitude on faisait 300 stères deux mois dans l'année, les gros mois pleins. Les autres c'était 150 à 200. Là depuis le mois de septembre, on tourne à plus de 300 stères par mois".

On va être obligés d'arrêter de prendre des commandes"

Une hausse soudaine, cette année précise le patron mais que l'entreprise n'avait pas anticipée. Surtout pour avoir suffisamment de bois sec, prêt à brûler donc. Car les stocks diminuent. "Il reste 150, 200 stères. Même pas un mois quoi. Et après ça va être compliqué!" Car Bastien Poignet ne sait pas s'il pourra retrouver du bois sec auprès de ses fournisseurs. Conséquence immédiate : il ne va bientôt plus pouvoir prendre de nouvelles commandes. Et il s'attend déjà à une hausse des prix.