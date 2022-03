Corrèze : des brebis pour entretenir les espaces verts à Sérilhac

La commune corrézienne de Sérilhac a opté pour une alternative intéressante aux tondeuses mécaniques, d'autant plus au regard des prix des carburants actuellement. La bourgade de près de 300 habitants a ainsi confié l'entretien d'un de ses espaces verts à quatre brebis. Une opération triplement gagnante sur le plan financier, écologique et en matière de lien social, selon Nathalie Laborde, la maire de Sérilhac.

Nuage, Oréo, Réglisse et Éclipse : des tondeuses écolo

Quatre brebis se sont ainsi installées mi-février sur un terrain de 5.600 à 6.000 m² près de la station d'épuration de la commune. Une fois la décision prise, il a fallu agir très vite précise Nathalie Laborde : "Nous avons vu l'herbe qui commençait à pousser, donc il y avait un petit peu urgence pour ne pas nous faire dépasser dans cet entretien, qui est très difficile pour notre petite commune car c'est un terrain assez accidenté et difficile d'accès, même pour un tracteur." Nuage, Oréo, Réglisse et Éclipse ont rapidement pris leur marques et la famille s'est même déjà agrandie, puisqu'elles ont donné naissance à quatre petits agneaux. "La famille va bien !" sourit la maire de Sérilhac, ravie de ce renfort supplémentaire.

Les brebis sont plus efficaces que les engins mécaniques pour entretenir ce terrain escarpé de Sérilhac. - © Mairie de Sérilhac

Les brebis permettent ainsi de soulager le seul employé communal du village, qui travaille à mi-temps et qui a d'autres espaces verts à entretenir. "Quand vient le printemps, les élus mettent la main à la pâte, des bénévoles aussi", souligne Nathalie Laborde. Ces nouvelles recrues représentent donc un gain de temps, d'efficacité et aussi d'argent. Ça fait des économies de carburant, puisque la débroussailleuse et la tondeuse mécanique sont moins utilisées. C'est bon aussi pour l'environnement souligne l'élue. "Les brebis font leur travail à merveille et elles dégagent des substrats qui vont directement au sol" ce qui est bon pour la flore.

Ça crée aussi du lien social.

Le propriétaire des brebis est un habitant de Sérilhac. Il s'est occupé de la clôture du terrain et il leur a aussi installé une petite cabane, à ses frais, en échange de la mise à disposition du terrain. Ça n'a donc vraiment rien coûté à la commune qui en retire aussi un autre avantage selon la maire. "Ça crée aussi du lien social, parce que tous les riverains parlent de ces brebis." Elles seraient d'ailleurs devenues des stars des réseaux sociaux parmi les habitants. A la fin de l'été, la mairie tirera la bilan de cette expérimentation et s'il est positif, l'éco pâturage pourrait s'étendre et se développer dans d'autres endroits de la commune.