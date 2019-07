Corrèze : deux ex-musiciens de Trois cafés gourmands font flouter le clip "à nos souvenirs" et demandent réparation

Brive-la-Gaillarde, France

Il a révélé le groupe Trois cafés gourmands et approche les 135 millions de vue sur la plateforme de vidéos Youtube. Sauf que le clip "à nos souvenirs" du très populaire groupe corrézien est désormais en partie flouté. Cela fait suite à une mise en demeure émanant de deux ex musiciens du groupe, Nicolas Ferreira et Sébastien Bugeaud, mis à l'écart en octobre 2018. Ils ont demandé à ce que leur visage soit masqué dans le clip, tout comme celui d'un enfant membre de la famille de l'un d'eux.

" Si la mise en demeure n'avait pas été respectée, j'avais préparé une assignation en référé pour interdire la diffusion du clip " indique Eric Dauriac, l'avocat de deux ex musiciens. Mais cette demande fait en réalité partie d'une démarche juridique plus large, sur fond de droits d'auteur et de salaires notamment. " Mes clients sont crédités sur l'album 'Un air de rien', vendu à 250.000 exemplaires mais ils n'ont pas touché un centime " assure l'avocat.

Des négociations en cours

Francis Puydebois, coproducteur de Trois cafés gourmands, dit avoir " rapidement répondu à leur exigence, nous n'étions pas obligés. Le groupe s'appelle Trois Cafés Gourmands, ce n'est quand même pas un hasard ". Sur le volet de la négociation financière, il assure être " serein". Selon lui, " toute cette histoire est une grosse tempête dans un verre d'eau ".

"On a fait le choix de se professionnaliser"

Fin février dernier, juste avant le début de la tournée du groupe, la chanteuse Mylène Madrias avait répondu sur ce point sur France Bleu Limousin. Elle disait assumer cette décision du groupe, même si "c'était compliqué, parce que sur le plan humain, on s'entendait très bien". Elle trouvait "violent de se faire déglinguer, après avoir été encensés". Pour elle, le groupe a toujours fait évoluer sa pratique, en débutant à 3 avant de prendre des musiciens, " avec qui on a fait une route de deux ans ", puis " on a fait le choix de se professionnaliser ".