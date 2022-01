Corrèze : il dépose plainte après les propos d'Emmanuel Macron sur les non-vaccinés

Il ne se dit pas anti-vaccin, mais il explique avoir fait le choix à titre personnel de ne pas se faire vacciner. Quand il a lu les propos d'Emmanuel Macron cette semaine dans les colonnes du journal . Le Parisien, Didier Lalande s'est senti "choqué, blessé et atteint dans ma citoyenneté, quand il a osé dire que les gens qui ne se faisaient pas vacciner étaient des irresponsables".

"Pour moi, il a dépassé les bornes". Face à des propos qu'il qualifie "d'indignes", Didier Lalande, qui habite Rosiers-d'Egletons, a donc décidé de déposer une plainte, ce mercredi, à la gendarmerie d'Egletons.

Même si ça sert à rien, au moins on s'exprime

"Scandalisé", mais réaliste, le Corrézien n'attend pas grand chose de sa démarche. Il sait que le président de la République bénéficie de l'immunité. "C'était individuel, et je voulais juste rendre mon action publique pour réveiller les chaumières et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai reçu des messages de gens qui veulent faire comme moi. Même si ça sert à rien, au moins on s'exprime et on montre qu'il y a des gens qui s'inquiètent pour la démocratie en France. C'est ça le fond de ma démarche".