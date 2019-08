Corrèze : ils vivent dans une cabane en forêt avec leurs deux enfants

Jonathan et Caroline se sont installés avec leurs deux jeunes enfants en mai dernier dans une forêt non loin de Brive. Un retour à la nature pour vivre en accord avec leurs valeurs. Et un changement radical de vie, plus respectueuse de l'environnement, qu'il veulent enseigner aux autres.

Jonathan et Caroline veulent vivre en autonomie le plus possible.

Brive-la-Gaillarde, France

Le dernier rapport du GIEC, le groupe d'experts sur le climat, préconise de réduire notre impact sur notre environnement. En Corrèze une famille l'a fait. Jonathan et Caroline vivent carrément dans la forêt, dans une simple cabane. Le couple, avec ses deux enfants en bas âge, a quitté la vie parisienne et l'université où ils enseignaient tous les deux pour s'installer en mai dernier non loin du lac du Causse, près de Brive. Ils ont rejoint là une petite communauté de quelques personnes déjà installée. "Il fallait une solution rapide et radicale pour que nos enfants n'aient pas à subir nos erreurs" explique Caroline

Une maison pour moins de 1000 euros

On n'accède sur place qu'à pied par un long sentier en sous-bois. La cabane de Jonathan et Caroline et de leurs deux enfants se dresse au bord d'une clairière. "La cabane a été faite exclusivement avec les matériaux de cette forêt" précise Jonathan. Les murs notamment sont faits de foin et d'argile. Au total leur maison leur revient à moins de mille euros. Pour la nourriture ils ont un potager et quelques invendus d'un magasin de Brive. L'eau est puisée dans des sources proches. Un panneau photovoltaïque permet de la chauffer et de donner un peu de lumière et, tout de même, de quoi charger un téléphone portable. Et rien de superflu.

Des stages pour faire disparaître les peurs

Une utopie peut-être mais que le couple veut croire fertile. Jonathan et Caroline accueillent régulièrement des groupes de stagiaires à qui ils transmettent leur expérience. "Tout le monde se rend compte qu'il faut changer radicalement notre mode vie pour sauver notre espèce tout simplement. Mais il y a toutes les peurs culturelles qui nous empêchent d'avancer et du coup on aide les gens à sauter toutes ces peurs" explique Caroline. Par ailleurs le couple a lancé un mouvement baptisé la désobéissance fertile. "Les lois ne nous permettent pas de vivre dans la nature, précise Jonathan. Alors on dit aux gens : désobéissons".