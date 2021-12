Corrèze : "Je commence juste, c'est la galère" pour les brivistes en quête de cadeaux à la dernière minute

Il ne reste plus que quelques heures pour remplir la hotte du Père-Noël, car la distribution des cadeaux débute ce vendredi soir. Dans les rues de Brive-la-Gaillarde c'est donc la course jusqu'à la dernière minute, pour que tout le monde trouve son bonheur au pied du sapin.

Habitués des cadeaux de dernière minute ou victimes d'un manque d'organisation, de nombreux brivistes écument les boutiques jusqu'à la fermeture pour dénicher les cadeaux qui leur manquent avant le réveillon. Une effervescence palpable dans les rues du centre-ville de Brive-la-Gaillarde ce jeudi et certainement encore ce vendredi. Pour certains c'est une corvée, pour d'autres un plaisir, mais tous partagent l'envie de faire plaisir à leurs proches.

"Il nous en manque les deux-tiers, mais je pense qu'on va y arriver" lance sereinement un couple récemment installé à Brive, qui était trop pris par son déménagement pour s'occuper des cadeaux plus tôt. Un peu plus loin, un jeune homme soulève plusieurs paquets en signe de victoire : "Je viens de terminer à l'instant, il n'y a plus qu'à acheter deux ou trois petits paquets cadeaux, se préparer pour la fête et passer un excellent réveillon !"

Contrairement à ses habitudes, Audrey boucle elle aussi ses achats tardivement. Un soulagement pour la jeune femme, d'autant qu'elle a réussi à trouver tout ce qu'elle cherchait malgré les ruptures de stocks qu'elle a constaté sur de nombreux produits dans les magasins. "J'ai des amis qui galèrent un peu" dit-elle. Tout comme sa mère qu'elle vient de voir passer en trombe au pied de la collégiale Saint-Martin. "Elle est dans le rush ! Elle n'a pas encore tout et donc elle est en train de courir un peu partout" s'amuse la jeune femme qui part à son secours.

Mais rien ne sert de courir, il aurait fallu partir à point. C'est ce que semble se dire un autre briviste qui erre d'une vitrine à l'autre, l'air désespéré. "Je commence juste, c'est la galère ! Et puis on ne sait pas quoi acheter, donc ça va être la course." Il suffit pourtant d'être préparer et de partir avec une bonne liste selon deux adolescentes qui ont réussi à acheter tous leurs cadeaux en moins de trois heures ce jeudi.

Les commerçants de Brive affichent le décompte des jours qui restent avant le passage du Père-Noël. © Radio France - Nathalie Col

Attention tout de même à ne pas trop se précipiter, estime un autre corrézien qui fait une pause et mange tranquillement près des chalets de Noël installés dans le centre-ville de Brive. "Il faut prendre le temps de bien choisir, ne pas offrir n'importe quoi. Si je ne trouve rien, je préfère offrir plus tard que faire un mauvais cadeau." Voilà donc un alibi offert sur un plateau, si vous arrivez à prendre l'air philosophe au moment du déballage.