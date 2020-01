Corrèze : l'auberge de Saint-Solve va rouvrir grâce à l'opération "Mille cafés"

Saint-Solve, France

L'opération "Mille cafés" a été lancée en septembre dernier. Elle est portée par le groupe SOS spécialisé dans l'économie sociale et solidaire avec l'appui de l'Etat. Elle vise à ouvrir ou rouvrir des bars dans des communes de moins de 3500 habitants. Une première liste des 24 commerces qui vont être concernés en France vient d'être publiée. Le village de Saint-Solve en Corrèze, 450 habitants, en fait partie.

Indispensable dans un village

Le maire de la commune avait posé la candidature de Saint-Solve dès qu'il a entendu parler de l'opération. L'auberge du village a fermé en mai dernier en raison d'ennuis de santé de son propriétaire. Un manque énorme dans la commune. Un tel établissement est aujourd'hui indispensable dans un village. "Le monde rural disparaît, explique Jean-Claude Yardin. Il n'y a plus de paysans, plus rien. Donc il faut qu'on vive dans ce désert". Et dans un désert, "il faut au moins donner à boire" aux gens dit le maire en riant. Et le maire précise que l'auberge marchait très bien

Réouverture en avril

Les habitants sont ravis. "Ça va rendre le village plus vivant" dit une dame. "C'est la meilleure bonne nouvelle de l'année" ajoute Nicolas. Tous avouent leur impatience. Qui ne devrait pas être longue. Le groupe SOS va racheter les locaux de l'ancienne auberge, propriété de l'ancien gérant. C'est lui qui se charge aussi de trouver le nouveau gérant qui sera salarié. Les travaux de rénovation, peu importants, devraient commencer rapidement. L'auberge devrait rouvrir dès le printemps. Une autre commune du Limousin est concernée par cette première vague des "Mille cafés", celle de Lavaveix-les-Mines en Creuse.