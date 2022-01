Corrèze : la délinquance et le nombre de décès sur les routes en hausse en 2021

La hausse très importante des violences au sein des familles en Corrèze se confirme avec le bilan de la délinquance présenté ce jeudi par la préfète et les représentants des parquets et des forces de l'ordre. Autre forte hausse en 2021 : le nombre de tués sur les routes du département

La délinquance en Corrèze a augmenté en 2021 avec 7 % de faits constatés en plus par rapport à l'année précédente. Une hausse beaucoup plus marquée en zone rurale. Des chiffres qui augmentent en ville comme à la campagne surtout avec la hausse très importante des violences intra-familiales. Les chiffres sont carrément incroyables : 42 % de hausse en moyenne dans les trois zones urbaines. Mais si on ne considère qu'Ussel la hausse est de 147 % en un an, plus 89 % à Tulle. Une hausse due cependant autant à l'augmentation effective du nombre de faits qu'à la libération de la parole des femmes comme des enfants qui portent beaucoup plus plainte désormais.

Cambriolages en hausse dans les habitations

L'autre grande tendance à la hausse ce sont les cambriolages dans les habitations uniquement,30 % de plus en zone urbaine comme à la campagne. Les cambriolages sont en baisse en revanche dans les entreprises et commerces de mieux en mieux protégés. Les autres types de vols, vols à la roulotte ou les vols de véhicules, sont eux en baisse. De même que les dégradations volontaires. Quant au trafic de stupéfiant les efforts des forces de l'ordre corréziennes en la matière ont payé. Il y a eu 8 trafics démantelés par la gendarmerie en 2021 et en zone police le nombre de trafic stoppé a augmenté de 50 % par rapport à 2020.

20 morts sur les routes

Sur les routes le nombre d'accidents a baissé par rapport à la moyenne des 5 dernières années, 170 contre 180. Mais en revanche le nombre de tués à fortement augmenté passant de 13 à 20 cette année 2021. "On a un phénomène de relâchement que j'appellerais décompensation" explique le colonel Xavier Lefèvre, patron de la gendarmerie corrézienne. Comme après les confinements la route est un peu "l'espace de liberté" et de nombreux automobilistes ont roulé plus vite, moins surveillé leur alcoolémie au volant ou leur prise de stupéfiants. Le département de la Corrèze va accentuer encore son effort en matière de prévention routière en 2022. 380 actions ont été réalisées en 2021 notamment dans les établissement scolaires.