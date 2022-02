Corrèze : le département lance un plan d'actions pour attirer des nouveaux vétérinaires

La Corrèze veut attirer des vétérinaires. Le Conseil départemental vient de présenter un programme baptisé Corrèze Santé Animale, une première en France. Ce plan va utiliser exactement les mêmes méthodes que celles mises en place ici où la pour attirer des médecins. Il faut dire que la désertification touche les vétérinaires de la même manière que les généralistes.

Des bourses aux étudiants et des aides à l'installation

En Corrèze il n'y a plus que 96 vétérinaires. Et tous ne soignent pas les vaches et les brebis pour qui ce plan est majoritairement prévu. "On est a peu près dans le même déficit démographique que pour les médecins" précise Pascal Coste le président du Conseil départemental. Et de plus ces vétérinaires sont de plus en plus vieux : 40 ont plus de 50 ans. Alors le département veut prendre les devants. "Il faut essayer de faire en sorte qu'il y en ait autant qui reviennent pour ne pas perdre de terrain". Pour ce faire le département va déployer avec ce plan vétérinaire des recettes qui ont fait leurs preuves pour les médecins : une bourse notamment de 800 euros par mois sera donnée aux étudiants qui viendront faire leur dernière année de stage en Corrèze, sans contrepartie. Une aide à l'installation de 20 000 euros sera accordée à ceux qui s'engageront eux à rester au moins 5 années.

Un SAMU pour les animaux

L'originalité est la création d'un SAVU, pour Service d'Appel Vétérinaire d'Urgence. Il s'agira d'une sorte de SAMU pour les animaux qui permettra de réguler les urgences pour animaux d'élevage comme pour ceux de compagnie. Un service qui sera confié à un prestataire et qui ne pourra démarrer que si les 2 tiers des vétérinaires corréziens y adhèrent. Ce plan est doté d'1,2 millions d'euros sur 5 ans. Le département espère un coup de pouce de l'État. Il vient pour cela de répondre à un Appel à Manifestation d'Intérêt qui vise à expérimenter dans 6 territoires des méthodologies de lutte contre les déserts vétérinaires.