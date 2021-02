Corrèze : le département reste l'un des plus sûrs de France

La Corrèze est un département où il fait bon vivre. Et cela se voit encore dans les chiffres de la sécurité. Le bilan de l'année 2020 est globalement bon voire très bon. Même si la crise sanitaire et les confinements imposent de les relativiser un peu. Beaucoup moins de cambriolages et de vols mais plus de violences. C'est la tendance globale de la délinquance corrézienne en 2020.

Hausse des violences conjugales

Les atteintes aux biens baissent en ville comme en campagne, notamment les cambriolages, près de 18 % de moins en un an. Le trafic de stupéfiants est lui aussi en recul, grâce surtout à une lutte de plus en plus déterminée de la police et de la gendarmerie. En revanche les atteintes aux personnes sont en hausse, les violences en particulier; celles au sein des familles, 8,8 % de plus, des violences conjugales et aussi envers les enfants. La violence envers les forces de l'ordre explose également avec 42 % de hausse du nombre de faits recensés en deux ans. Globalement ces chiffres sont quoiqu'il en soit inférieurs à la moyenne nationale, parfois même très inférieurs comme pour les cambriolages.

Moins d'accidents

En ce qui concerne enfin la sécurité sur les routes, la restriction de nos sorties et déplacements en 2020 explique en partie au moins la forte baisse du nombre d'accidents, 137 contre 206 en moyenne sur les cinq dernières années. Mais pour autant le nombre de tués n'a pas lui été fortement impacté avec un nombre de 16 l'an dernier, soit deux de moins que sur ces cinq dernières années.