Corrèze : le panier de Noël des aînés de Donzenac remplacé par un bon cadeau

Ce n'est certes pas 100 euros reconnait le maire, Yves Laporte, mais c'est déjà beaucoup plus que les années précédentes lorsque chaque ainé recevait une bouteille de champagne, pour les hommes, et des chocolats pour les femmes : "Le cadeau qu'on faisait les années précédentes était de 15 euros, donc on a pratiquement doublé."

Les bénéficiaires pour dépenser ces 25 euros comme ils l'entendent dans tous les commerces de la commune, restaurant, coiffeur, esthéticienne et même jusqu'à la pharmacie.

Soutenir le pouvoir d'achat et le commerce local

Les bons sont utilisables jusqu'au 15 janvier. Un joli coup de pouce pour les commerçants de la ville, comme le souligne le buraliste Sébastien Halleumieux : "En ce moment la conjoncture est difficile pour tout le monde et ça permet aux gens de consommer localement, les faire revenir dans le bourg."

Un investissement important tout de même pour la commune, environ 10.000 euros pour distribuer un bon au 422 septuagénaires et plus.