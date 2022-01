Corrèze : le parti de la bière organise son premier meeting national à Larche

Ils veulent mettre la pression sur la présidentielle. Les militants du très sérieux parti de la bière se réunissent ce soir pour un premier meeting national. Ce parti créé en décembre a été "validé au Journal Officiel" selon sa présidente Virginie Marchal. Une présidente aussi à la tête de la brasserie du Causse à Larche où se tient ce fameux meeting ce vendredi soir à 19h. "Ce n'est pas juste une blague. On a comme objet de promouvoir par des actions politiques et culturelles l'art de la bière, on parle trop souvent de bières industrielles."

Le but de ce parti est donc de mettre en avant cette profession de plus en plus en vogue ."Ça a un lien aussi avec l'écologie. Nous voulons promouvoir ces artisans locaux, ces circuits courts... Et puis, il y a aussi dans la bière, ce côté convivial." Ce volet convivial, la base d'un parti de ce parti de la bière qui veut brasser large : "On veut recréer de la convivialité que je pense qu'on a pas mal perdu pendant ces deux années de crise sanitaire."