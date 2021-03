Corrèze : le port du masque reste obligatoire seulement dans les plus grandes communes

La situation sanitaire reste toujours préoccupante dans le département et demande une vigilance accrue explique l'arrêté publié ce vendredi par la préfecture de la Corrèze, "notamment dans les zones les plus fréquentées". La préfecture a donc décidé de maintenir le port du masque en extérieur uniquement dans ces zones les plus peuplées. C’est pourquoi à compter de ce 21 mars et jusqu’au 20 avril le port du masque reste obligatoire sur la voie publique de 6h à 19h pour les communes de plus de 2 500 habitants du département. Les communes concernées sont : Bort-les-Orgues, Donzenac, Uzerche, Argentat-sur-Dordogne, Cosnac, Objat, Allassac, Ussac, Égletons, Saint-Pantaléon-de-Larche, Malemort, Ussel, Tulle, Brive-La-Gaillarde. Le port du masque est cependant toujours obligatoire sur la voie publique, sur et aux abords immédiats des marchés ouverts, des établissements scolaires, des gares et sur les parkings des supermarchés, pour les communes de moins de 2 500 habitants.

