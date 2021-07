Ce week-end a été marqué par le retour du soleil et du beau temps dans le Limousin. Un retour des températures estivales pour le plus grand bonheur des vacanciers mais aussi des professionnels du tourisme. Autour du lac des bariousses à Treignac en Corrèze, il y avait beaucoup de monde.

Corrèze : le retour du soleil pour le plus grand bonheur des vacanciers et des professionnels du tourisme

Nathan et quatre de ses amis ont passé l'après-midi à s'amuser sur les structures gonflables du lac des bariousses à Treignac en Corrèze. "Il fait beau, c'est trop cool !", sourit le petit garçon qui se précipite de nouveau à l'eau. Camille suit le petit groupe frigorifiée : "Le lac est super froid ! En même temps, il a fait que pleuvoir."

Si certains se risquent à piquer une tête dans l'eau, Olivier et sa petite famille ont plutôt fait le choix du beach-volley : "On attendait tellement le soleil ces dernières semaines. Là on peut enfin profiter."

Hugo, lui, a ressorti pour la première fois de l'année maillot de bain et serviette. Il lézarde sur les bords du lac : "Avec toute la pluie que l'on a eu, on avait quand bien droit à ce soleil. Le programme ? Baignade et plage."

Les professionnels du tourisme ont le sourire

Le retour du soleil ravit la gérante du Flower Camping de la plage de Treignac. Juliette Sekran a vu le nombre de tente doubler sur les emplacements libres ce week-end : "Les gens réservent à la dernière minute. Avec les difficultés de ces derniers mois, nos campeurs recherchent de la tranquillité et les espaces verts."

Derrière son bar, Alexandre retrouve le sourire. Il est situé à quelques mètres du lac. Pour ce gérant, les premières semaines de juillet sous la pluie ont plus ressemblé "à celles d'un mois de mai". Mais pour ce restaurateur, ce beau temps de ce week-end donne enfin le top départ de la saison estivale.