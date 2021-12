Corrèze : les bureaux de tabac sous surveillance renforcée durant les fêtes de fin d'année

En Corrèze la gendarmerie en zone rurale et la police en ville mettent en place un dispositif de rondes plus musclé pour les 15 jours à venir. Car les braquages et cambriolages dans les commerces sont plus fréquents durant cette période où les caisses des magasins peuvent être plus remplies. Une vigilance des forces de l'ordre qui sera même accentuée pour les bureaux de tabac à la demande des buralistes qui sont les commerces parmi les plus souvent cambriolés ou braqués.

Lorsqu'ils veulent rentrer, ils arrivent à rentrer" Frédéric Vergne, président des buralistes corréziens

Car dans un bureau de tabac "il y a de la monnaie, des produits facilement revendables très rapidement" rappelle Frédéric Vergne, président de la fédération des buralistes de la Corrèze. Il ajoute : Nous sommes préposés de l'administration pour la vente de tabac mais également pour le paiement de proximité (...) Donc ça fait une rentrée d'argent supplémentaire". Et rien ne garantit totalement la sécurité. Les bureaux de tabac sont équipés aujourd'hui de moyens d'alarme, de surveillance très sophistiqués. Y compris des traceurs GPS dans les paquets de cigarettes. "Ça ne protège pas d'un braquage. Lorsqu'ils veulent rentrer, ils arrivent à rentrer".

Des réservistes en renfort

Alors rien ne vaut la présence de policiers ou de gendarmes pour dissuader les voleurs. C'est la raison pour laquelle la fédération corrézienne des buralistes à demander cette surveillance renforcée. Jusqu'au début du mois de janvier la gendarmerie et la police feront des rondes pédestres supplémentaires. Avec un déploiement de personnels accru. "Nous avons également les réservistes de la gendarmerie qui vont nous accompagner pour démultiplier cet effort" précise le colonel Xavier Lefèvre, commandant du groupement de gendarmerie de la Corrèze. "C'est très rassurant évidemment" souligne Karine Fauconnier, buraliste à Lubersac, qui se souvient encore du cambriolage de son magasin il y a deux ans. Qui confesse que depuis elle "n'est pas tranquille".