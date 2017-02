Corrèze : les chasseurs protestent contre l'interdiction de la chasse à la bécasse

Une cinquantaine de chasseurs ont manifesté à l'appel de leur fédération devant la préfecture de la Corrèze ce vendredi. Ils protestaient contre l'arrêté préfectoral qui a interdit cette semaine, jusqu'à dimanche, la chasse à la bécasse.

L'arrêté préfectoral interdit la chasse à la bécasse et aux autres oiseaux limicoles (qui vivent près de la vase ou de la boue). Cette interdiction a été prise jusqu'à ce dimanche inclus par la préfecture à cause de la météo des derniers jours : les bécasses ont besoin de reprendre des forces et de se disperser des zones où elles s'étaient réfugiés avec l'épisode de froid.

"On est frustrés"

Les chasseurs ont été mis en colère en premier lieu parce que le préfet est allé là contre l'avis de la fédération de chasse corrézienne. Mais en plus cette interdiction intervient à un moment où il y a une forte concentration de bécasses, notamment en basse Corrèze peu habituée à en voir beaucoup. "Elles sont descendues à cause du froid" explique Gilles Rafaillac, chasseur de Varetz près de Brive. Qui explique : "on est frustrés. Il y a en beaucoup ce week-end et on peut pas les chasser." En ajoutant que la semaine prochaine, ce sera trop tard car elles seront reparties. Les chasseurs se demandent également la raison de cette décision. Seule la Corrèze a prononcé cette interdiction.