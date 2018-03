Sainte-Fortunade, Corrèze, France

Georges Grafouillère représente la quatrième génération de distillateur ambulant. "C'est mon arrière-grand-père qui a commencé en 1908" explique-t-il. Mais il sait qu'il est le dernier de la famille. "C'est pas un métier d'avenir". Car il y a moins de clients.

Moins de fruits

"Les gens ne font plus d'eau-de-vie" souligne Georges Grafouillère. "Mais il y a aussi moins d'arbres fruitiers. Et les jeunes plantent moins d'arbres". Sa clientèle reste tout de même assez importante pour qu'il continue. Des habitués qui paient tous la taxe désormais. Le privilège de bouilleur de cru, aboli il y a près de 50 ans, ne concerne plus que des gens très âgés. Mais même à 8 euros, le litre, taxe et fabrication comprises, l'eau-de-vie coûte bien moins cher chez un distillateur.

4 litres pour 70 kilos de prunes

Les gens viennent pour quelques litres d'alcool en général. La plupart des clients de Georges Grafouillère repartent avec 4 ou 5 litres. Qui nécessitent déjà pas mal de fruits. 70 kilos de prunes donnent par exemple 4 litres d'eau-de-vie à 45 degrés. Et gare à la triche sur les quantité d'alcool produites ! Les distillateurs sont très surveillés par les douanes.