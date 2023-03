Corrèze : les habitants du plateau bortois se lèvent contre un projet d'éoliennes

Un nouveau projet d'éoliennes lève un vent de colère en Corrèze. A Saint-Bonnet-près-Bort et à Thalamy, deux communes du plateau bortois, Total Energies Renouvelables souhaite ériger 5 éoliennes. Les opposants au projet organisent une réunion d'information ce samedi à la salle polyvalente de Saint-Bonnet-près-Bort à 20h30.

Un projet sorti de l'oubli

Un projet pas si nouveau en fait puisqu**'il date de 2016** mais il semblait, en tout cas aux yeux de ses détracteurs, être tombé dans les oubliettes. Jusqu'à ce que le 20 février un mât de mesure du vent soit installé explique Jean-Pierre Rebière, le président de l'Association de Sauvegarde du cadre de vie du plateau bortois qui avait été créée dès 2017. "Les gens se réveillent vraiment là. Parce qu'en fait le mât de mesure c'est la concrétisation du projet". La réunion a autant pour but d'informer la population que de mobiliser les opposants et organiser la lutte.

Un projet diminué

Depuis 2016 toutefois le projet a évolué. Au départ 7 éoliennes devaient être construites sur 3 communes : Saint-Bonnet près-Bort, Thalamy et Sarroux-Saint-Julien. La municipalité de cette dernière avait délibéré contre. Du coup le projet a été réduit à 5 machines, 3 à Saint-Bonnet-près-Bort et 2 à Thalamy, dont le conseil municipal vient à son tour de délibérer contre. Ne reste plus que Saint-Bonnet-près Bort à être vraiment favorable au projet comme l'indique son maire Daniel Coudert : "il y a quand un sujet sur tout ce qui est énergie renouvelable. Moi je ne suis ni scientifique ni technicien mais je fais confiance aux études qui sont en cours.

Un impact sur le paysage

Pour Jean-Pierre Rebière ces éoliennes n'ont aucun intérêt économique pour le plateau bortois "si ce n'est pour les investisseurs". Il craint en revanche qu'elles aient un fort impact sur les paysages. "On est quand même dans un endroit où le point de vue est marqué point de vue remarquable. On a la vue directe sur le Puy de Sancy et les monts du Cantal" rappelle-t-il.