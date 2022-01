Corrèze : les producteurs et les vendeurs de fleurs de chanvre menacés suite à l'interdiction française

Les professionnels sont sous le choc. Le gouvernement a publié le 31 décembre un décret qui interdit désormais la vente des fleurs et des feuilles de chanvre. Une douche froide pour de nombreux commerces et pour les producteurs de plus en plus nombreux notamment en Corrèze.

Les fleurs de chanvre sont de plus en plus utilisées pour leurs vertus thérapeutiques, en particulier relaxantes et apaisantes des douleurs chroniques

L'arrêté officiel a été publié le 31 décembre. La France interdit la vente des fleurs, des graines et des feuilles du chanvre. Seuls les produits dérivés, les fameuses huiles et autres de CBD, restent autorisés. En France la production et le commerce de ce cousin du cannabis se sont pourtant considérablement développés. Il y a 1800 boutiques sur l'ensemble du territoire.

Pour nous ça va être une banqueroute" Paul Carcenac, gérant du magasin Baïkal à Tulle

En Corrèze elles ont ouvert les unes après les autres. L'une des dernières en date est à Tulle sous l'enseigne "Baïkal". Il s'agit de la cinquième de Paul Carcenac. Depuis la parution de l'arrêté d'interdiction les fleurs ont disparu des étalages. Autant dire presque tout. "À tulle ça représentait 70 % de notre chiffre d'affaires. Donc si ça dure comme ça pour nous ça va être une banqueroute". Même chose pour Amandine qui a ouvert il y a un an "La Taverne du Fumeur" à Brive. Qui pense elle aussi à ses clients de plus en plus nombreux à acheter et fumer des fleurs pour leurs vertus thérapeutiques. "Ils ont peur de retourner du côté des psychotropes à cause de ça. J'ai eu des gens toute la semaine en pleurs dans mon magasin".

Plusieurs recours

Même déception du coté des producteurs. Ils sont de plus en plus nombreux. Un groupement, Lo Sanabao, les réunit en Limousin. Ils sont 19 à ce jour parmi lesquels Nicolas Bachellerie qui cultive un hectare en Corrèze. Il vend ses fleurs via internet. Il rappelle que l'Europe autorise cette vente de fleurs. "J'ai appelé à Bruxelles, c'est toujours la loi européenne qui prime sur la loi française. Donc moi j'écoute la réglementation européenne et j'en vends toujours. Sinon je ferme boutique". Un recours a d'ailleurs été déposé auprès du parlement européen. Et autre espoir, le Conseil d'État examinera ce vendredi 14 janvier un recours déposé par l'Union des Professionnels du CBD.