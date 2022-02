Corrèze : pilier du marché de Brive, le boucher-charcutier Robert Bach est décédé

Il a été pendant des décennies une figure du marché de Brive et de l'artisanat en Corrèze : le boucher-charcutier Robert Bach est décédé à l'âge de 94 ans. Ses obsèques seront célébrées jeudi à la collégiale Saint-Martin à Brive.

Le monde de l'artisanat corrézien et celui de la gastronomie perdent une de leurs figures avec la mort du boucher-charcutier Robert Bach, décédé à 94 ans. Réputé pour sa recette de la tête de veau et celle du fromage de tête persillé, il avait ouvert sa première boucherie-charcuterie en 1962 et était devenu depuis 1969 un pilier du marché de Brive.

Robert Bach, dont les obsèques seront célébrées jeudi prochain à la collégiale Saint Martin de Brive, avait transmis son amour du métier à ses deux petites filles Anne Sophie et Marie-Laure. Les deux jeunes femmes perpétuent la tradition familiale et ont aussi des responsabilités au syndicat des bouchers-charcutiers de la Corrèze, respectivement comme présidente et trésorière.