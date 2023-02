Corrèze : polémique autour d'un nouveau centre d'accueil de demandeurs d'asile

La Corrèze va ouvrir 40 places d'hébergement supplémentaires pour les demandeurs d'asile. Un CADA va ainsi s'installer à Beyssenac, dans une ancienne auberge rachetée par l'association Viltaïs, qui sera chargée de gérer ce centre d'accueil. Cela permettra de passer de 310 à 350 places pour les demandeurs d'asile en Corrèze, où le préfet Etienne Desplanques précise qu'il y avait encore des efforts à faire pour permettre d'assurer une meilleure répartition des demandeurs d'asile au sein de la Nouvelle-Aquitaine. L'ouverture est prévue dès le mois d'avril, malgré les critiques et les inquiétudes que suscite cette nouvelle structure.

Un collectif de riverains a lancé une pétition

Ancienne école, devenue hôtel-restaurant, l'Auberge de la Mandrie était en vente depuis longtemps. Moyennant un investissement de 560.000 euros, elle est donc sur le point d'être rachetée par l'association Vilataïs qui prévoit une ouverture en deux phases de son CADA. Dès le mois d'avril 20 demandeurs d'asile seront accueillis dans des chalets situés autour de l'établissement. Puis 20 places supplémentaires ouvriront d'ici la fin de l'année, après la rénovation du bâtiment principal. Mais ça pose des questions de sécurité pour Philippe Ponge, référent du collectif "Sauvons Beyssenac", qui a lancé une pétition contre ce CADA.

"On ne sait pas qui seront les gens, donc on ne sait pas ce que ça va donner autour du village et ça nous inquiète. Les gens ont l'habitude de laisser leurs portes ouvertes, ils ne pourront plus le faire. J'ai parlé à une dame qui m'a dit qu'elle ne pourra plus faire son footing dans le coin parce que c'est risqué... Pour les écoles, ça risque aussi de rabaisser le niveau scolaire, c'est tout un ensemble qui nous inquiète."

La peur de l'inconnu va vite s'estomper selon l'association Viltaïs

Ces craintes n'étonnent pas l'association Viltaïs, qui gère déjà des hébergements pour demandeurs d'asile sur quatre autres sites en Corrèze (Brive, Malemort, Donzenac et la Rivière Mansac) mais aussi dans d'autres départements. Karine Bouteleux, la directrice du Pôle Asile chez Viltaïs se veut toutefois confiante. D'après son expérience les préjugés pourraient vite retomber.

"Pour nous le milieu rural facilite l'insertion et l'intégration des gens. Il y a des petits marchés locaux, des événements qui se font et le lien est beaucoup plus facile. Dès le moment où [la population] commence à les connaitre et que finalement il ne se passe rien d'exceptionnel sur le site, ils se rendent compte qu'ils ont eu peur au départ, parce qu'ils ne connaissaient pas les gens."

Aubaine pour un territoire en quête de main d'œuvre ?

Pour encadrer et accompagner ces demandeurs d'asile dans leurs démarches, trois travailleurs sociaux vont être recrutés à Beyssenac. "Ils ne seront pas livrés à eux-mêmes" assure le préfet de la Corrèze. Etienne Desplanques cite par ailleurs l'exemple du CADA de Peyrelevade, qui avait aussi suscité des inquiétudes au moment de son ouverture, mais où "tout se passe bien aujourd'hui. Il y a même de belles histoires avec des afghans qui ont obtenu le statut de réfugiés et qui sont restés pour travailler chez Constellium" à Ussel. Le représentant de l'Etat espère que, parmi les futurs pensionnaires du CADA de Beyssenac, certains choisiront aussi de rester dans le secteur, pour postuler dans des entreprises qui peinent à recruter.