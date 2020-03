Corrèze : police et gendarmerie veillent au respect du confinement

Il est midi ce mardi, heure officielle de l'entrée en vigueur du confinement général. La scène se passe au rond-point de Souilhac, l'un des accès majeurs de Tulle. Des policiers sont positionnés sur toutes les rues touchant au rond-point. Et ils arrêtent toutes les voitures. A chaque conducteur ils demandent la raison de son déplacement et l'attestation qui doit être remplie pour chaque trajet. L'agent demande également si l'on connaît bien les motifs qui autorisent une sortie. Car pour ce premier jour de confinement et de contrôle il s'agissait de faire surtout de la pédagogie.

38 voire 135 euros d'amende

Le contrôle se passe dans le calme. Aucun automobiliste ne râle malgré le bouchon important qui en a découlé. Tout le monde accepte bien cette vérification. Mais ça pourrait changer car à un moment donné il y aura des amendes pour ceux qui ne respecteront pas le confinement : 38 euros qui pourront être portés à 135 euros. Et les contrôles seront nombreux sur des points fixes névralgiques mais pas seulement. Et il y aura aussi des contrôles des piétons. 35 policiers à Tulle, Brive et Ussel et 100 gendarmes étaient mobilisés ce mardi en Corrèze. Dans les jours suivant cette mobilisation devrait rester importante.