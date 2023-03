Corrèze : un bar de campagne ouvre exceptionnellement pour sauver sa licence IV

Curemonte est l'un des plus beaux villages de France. Il y encore quelques années, il comptait deux restaurant, un dans le bourg et l'autre en contre-bas, sur la D15 en direction de la Chapelle-aux-Saints. Sauf que ce dernier a fermé il y a 7 ans. "Le Plaisance" est en vente depuis cette date et ses propriétaires, Christiane et Guy Terrieu et leurs filles, ont toutes les peines du monde à trouver un repreneur.

En attendant, ils sont toujours détenteurs d'une licence IV, celle qui permet de vendre de l'alcool, ce qui est plutôt utile quand on a un café. Le problème, c'est que cette licence n'est pas éternelle et la règlementation est même assez précise dans ce domaine. Elle prévoit que cette licence s'arrête 5 ans après la fermeture d’un débit de boissons, sauf s'il ouvre une fois dans l’année. D'où cette ouverture exceptionnelle qui eu lieu ce week-end, et où les clients ont été au rendez-vous pour soutenir la famille Terrieu.

Deux jours d'ouverture exceptionnelle pour "Le Plaisance" afin de conserver sa licence IV en attendant un repreneur © Radio France - Valérie Mosnier

Ce dimanche midi, Christiane et Guy Terrieu ont enchaîné des allers-retours entre le bar et la maison juste à côté, les bras chargés de tourtous qu'ils avaient préparés pour l'apéritif. Il a aussi fallu tout remettre en ordre avant l'ouverture, "la semaine à faire le ménage" résume avec un sourire la retraitée, "et encore nous n'avons pas fait toutes les pièces, juste la partie qu'on ouvre aujourd'hui". Car le bâtiment est vaste, environ 400m² avec une partie bar et une partie restaurant.

Les tourtous préparés par Christiane Terrieu pour les clients du Plaisance © Radio France - Valérie Mosnier

"Tous les dimanches c'était plein"

C'est la deuxième année que les Terrieu rouvrent "Le Plaisance", ils espèrent toujours que les murs puissent être repris et se disent qu'avoir la licence IV est un réel atout. C'est pour les soutenir que des dizaines de personnes ont fait le déplacement ce week-end, souvent d'anciens clients comme Pascal et Michel, deux frères natifs de Curemonte : "Le dimanche on s'arrêtait quand on rentrait de la chasse, on buvait l'apéritif. On allait aussi chercher des légumes à côté et on venait boire un demi. C'était tout le temps ouvert. On venait manger un repas ouvrier. Je me rappelle tous les dimanches c'était plein. C'est dommage qu'ils ne trouvent personne pour acheter."

Un lieu important pour l'animation de Curemonte

Ici, tout le monde ou presque a une histoire avec "Le Plaisance" : des repas de fêtes en famille, des soirées paëlla, "c'était très convivial" se souviennent les . "C'est un lieu assez important par rapport à l'animation de Curemonte", explique la maire de la commune Nelly Germane, "et qui ne fait pas du tout tord au restaurant qui se situe en haut. Là on peut accueillir des cars et donc beaucoup de monde" rajoute l'élue qui n'oublie pas que le futur Pôle Néandertalien de la Chapelle-aux-Saints doit ouvrir au printemps 2024 est synonyme de tourisme supplémentaire, "je pense qu'il y a un besoin local".

Avec son mari, Karine est venue aider ses parents pour l'ouverture exceptionnelle du bar-restaurant. Elle fait tout pour conserver la licence IV en attendant de trouver un repreneur © Radio France - Valérie Mosnier

Avis aux repreneurs ! En attendant, les habitués du Plaisance on pu retrouver leurs habitudes.. le temps d'un week-end.