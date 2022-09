Corrèze : un chien pour libérer la parole des victimes

Nelly Hopp et sa chienne Samba en compagnie de Karine Baril, enquêtrice de la police nationale

Il n'y a à ce jour qu'une poignée de chiens formés à cette mission. Celle de libérer la parole des victimes et notamment des plus jeunes. Ce mercredi, pour la première en Limousin, une chienne a participé, aux côtés d'une enquêtrice de police, à l'audition de deux jeunes sœurs de 7 et 11 ans victimes de violences familiales.

La présence de l'animal apaise et libère l'hormone du bonheur

La pratique est déjà ancienne dans les pays anglo-saxons. Mais elle a commencé en France il y a très peu de temps, à Cahors. L'idée est de mettre les enfants à l'aise et en confiance explique Nelly Hopp, spécialisée dans le dressage canin avec son entreprise les Liens d'Armor basé à Meilhards : "C'est un peu comme si le chien était un doudou vivant. L'enfant va être rassuré d'avoir l'animal à côté de lui. C'est reconnu scientifiquement que la présence de l'animal apaise, ça diminue le rythme cardiaque et libère l'hormone du bonheur, l'ocytocine."

Samba est une Golden retriever de 18 mois et formée depuis son plus jeune âge auprès de l'école de la commune de Meilhards et auprès de personnes handicapées.

Une aide précieuse pour faire enfin parler des victimes espère l'enquêtrice du commissariat de Tulle Karine Baril : "Quand on rentre le mineur pour la première fois, il est relativement stressé, il ne me connaît pas. Malgré une période de mise en confiance, ce n'est pas évident de livrer la parole comme ça. Des enfants sont parfois complètement bloqués et malgré différentes tentatives, l'enfant n'arrive pas à s'exprimer sur ce qu'il a pu vivre ou voir."

L'opération semble fonctionner puisque ce mercredi à l'hôpital de Tulle, l'une des deux enfants a beaucoup joué avec la chienne et a commencé à bien se confier précise la police.

Interventions auprès de plusieurs publics et dans différents lieux

Après cette toute première audition, Samba est déjà attendue pour d'autres témoignages d'enfants mais aussi d'adultes précise Agnès Maatoug, chargée de mission au parquet de Tulle, "dans le cadre de la consultation médico-judiciaire par exemple, où il y a des actes stressants notamment pour les agressions sexuelles. Mais aussi au tribunal, dans le cabinet du juge d'instruction ou dans la salle d'audience correctionnelle ou en Assises."

Samba interviendra essentiellement sur réquisition du parquet de Tulle dans le cadre d'enquêtes de police ou de gendarmerie. Un autre chien est en cours de formation en Corrèze cette fois à l'initiative de l'association d'aide aux victimes, l'ARAVIC.