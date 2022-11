Corrida : le député Aymeric Caron répond aux Béarnais qui lui reprochent son parisianisme

Ce jeudi est le jour des débats sur la corrida à l'assemblée nationale. Le député France Insoumise Aymeric Caron porte cette proposition de loi qui vise à abolir la corrida. Des élus béarnais qui défendent cette tradition l'ont récemment taxé de parisianisme . Le samedi 19 novembre, des maires d'Arzacq, Garlin et Orthez avaient manifesté auprès des habitants devant la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, à Pau. Ils avaient même déposé une motion en préfecture.

La réponse d'Aymeric Caron aux Béarnais

"D'abord, ça veut dire quoi ? réagit Aymeric Caron. Oui je suis un élu de Paris mais alors ça veut dire quoi ? que je ne sais pas ce qu'est une corrida ? Ça veut dire qu'en tant qu'élu de la nation je n'aurais pas le droit de me prononcer sur ce qu'il se passe sur un territoire ?" Le député francilien poursuit : "Il y a quand même quelque chose de particulier en ce qui concerne la corrida, c'est qu'il y a des villes qui ne respectent pas la loi républicaine."

"Je dis à tous les élus, qu'ils soient élus de région où il y a des corridas ou de région où il n'y en a pas, qu'ils doivent voter en leur âme et conscience. La corrida est une séance de torture pour l'animal, elle a été reconnue comme telle par la loi. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est interdite sur presque l'ensemble du territoire. Ce serait vraiment dommage, pas correct, de voter pour des intérêts électoralistes sans tenir compte de cette réalité fondamentale, que la corrida est une activité qui contrevient aux droits essentiels des animaux tels qu'on les a reconnus aujourd'hui."

Le député des Hautes-Pyrénées, Benoît Mournet, va voter contre

Benoît Mournet, député LREM de la 2e circonscription des Hautes-Pyrénées, compte voter contre parce qu'il se dit "attaché aux libertés et aux traditions". Autres arguments invoqués : la filière de l'élevage qui aime les animaux et l'agenda politique d'Aymeric Caron. Selon Benoît Mournet, cette proposition de loi est "une première étape pour une démarche antispéciste d'interdire l'élevage et la chasse, pourquoi pas ?" La semaine dernière, la proposition de loi a été rejetée en commission des lois.

