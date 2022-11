Corrida : que représente la pratique en France ?

L'interdiction de la corrida en France pourrait être l'objet d'âpres débats ce jeudi dans l'hémicycle. La proposition de loi du député de Paris Aymeric Caron fait partie des douze textes au menu de la "niche parlementaire" LFI à l'Assemblée nationale. Mais son examen reste incertain : le texte fait l'objet de plus de 500 amendements, et le temps pourrait manquer puisque la séance se termine à minuit.

La nouvelle mouture du texte d'Aymeric Caron protège en revanche les autres traditions taurines "n'impliquant ni sévice grave, ni acte de cruauté envers les taureaux". C'est-à-dire la course camarguaise, les encierros ou encore la course landaise. De son côté, le président Emmanuel Macron a affirmé mercredi qu'il n'y aura pas d'interdiction de la corrida prônant "une conciliation, un échange".

La corrida, une exception culturelle en France

La corrida est tolérée par le droit français et constitue une exception culturelle. A première vue, cette tradition importée d'Espagne au XIXe siècle est assimilée à un acte de cruauté selon le code pénal, mais est finalement autorisée "lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée". Si historiquement, il n'y a pas de limite géographique concernant son autorisation, un arrêt de la cour d'appel de Toulouse clarifie ces zones en avril 2000 : "dans le Midi de la France, entre le pays d'Arles et le Pays basque, entre la garrigue et la Méditerranée, entre Pyrénées et Gascogne", à savoir aujourd'hui les régions PACA, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine.

1 millier de taureaux tués chaque année

S'il n'y a pas de chiffres officiels, ce sont entre 100 et 200 corridas organisées en France chaque année selon les estimations, et environ 1 millier de taureaux tués d'après l'association No Corrida. La pratique reste présente dans les arènes d'une cinquantaine de communes du sud de la France, comme à Bayonne, Arles, Nîmes, Dax ou encore Béziers.

Quand à la fréquentation, là aussi pas de chiffres officiels, sachant que le sujet est aussi source de débat entre les pro et les anti corrida. Selon l'Alliance anti corrida, 28 villes ont renoncé à organiser des corridas depuis 2005. Tandis que pour ses défenseurs, la pratique reste une manne financière pour les collectivités. Elle engendre au moins 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, selon l’Observatoire national des cultures taurines.