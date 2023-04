Corse : 10 ans après, retour sur le premier mariage homosexuel

C'était il y a 10 ans, la loi dite Taubira permettait aux couples de même sexe de se marier, la France devenant le 14ème pays au monde à le faire. Elle avait été adoptée après un long débat houleux au parlement, et des manifestations dans la rue. Manif' pour tous contre mariage pour tous.

ⓘ Publicité

"Deux hommes sont venus me voir pour se marier, je leur ai dit je ne vous marie pas"

En Corse, il a fallu attendre le 15 juin 2013 pour qu'ait lieu le 1er mariage entre 2 hommes. C'était en Casinca, à Venzolasca. Une union célébrée par le 3ème adjoint et non par le maire, Balthazar Federici ayant cédé sa place. Dix ans plus tard, il a évolué : "J'ai changé d'avis, mais au départ c'est vrai ça me gênait un peu, et puis que ça tombe sur moi le premier mariage en Corse (...) Une semaine après la promulgation, deux hommes sont venus me voir pour se marier, je leur ai dit je ne vous marie pas. Mais maintenant, s'il faut le faire, il n'y a pas de problèmes".

loading