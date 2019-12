Corse : 50 000 actifs en moins dans 10 ans

Corse, France

Parmi ces 50 000 personnes qui laisseront un grand vide : on compte beaucoup de départs à la retraite et un peu plus à la marge du chômage ou des arrêts d'activité suite à des raisons de santé.

Nombre et taux de cessation d'activité à l'horizon 2030 / Insee - DR/

Des secteurs plus concernés que d'autres

Selon l'Insee, d'ici 10 ans, les départs seront plus importants pour ceux qui travaillent dans l'administration, l'enseignement et la santé. Ce qui est préoccupant lorsqu’on connait déjà les difficultés pour trouver du personnel dans ce dernier secteur. Antoinette Bruni, représentante CFDT à l'hôpital d'Ajaccio : « Ce sont des personnels médicaux et paramédicaux que l’on a du mal à recruter, donc cette problématique ne va faire que s’aggraver si on ne prend pas les devants. »

Le secteur marchand n'est pas épargné non plus, 37% de cessation d'activité dans la restauration et 48% dans l'agriculture sur la zone Ghisonaccia-Aléria par exemple. Ce qui étonne, Marie-Pierre Bianchini, la directrice de l'Odarc : « Ce n’est pas vraiment le reflet des chiffres que l’on a, après il est certain qu’il y a un vieillissement de la population agricole, mais ce sont en parallèle des secteurs assez porteurs. »

Mais les métiers d'aujourd'hui ne seront plus forcément ceux de demain précise l'Insee. Les deux CCI sont d'ailleurs sur le coup pour ne pas louper le virage. Un nouveau dispositif va d’ailleurs bientôt voir le jour pour diagnostiquer les besoins. Christophe Graziani, directeur des entreprises et des territoires à la CCI de Haute-Corse : « L’objectif numéro 1 est de faire remonter suffisamment d’informations et de données pour qu’ensuite nous puissions travailler sur des formations ». Un dispositif régional pour mieux préparer l'avenir, qui devrait commencer début 2020.

