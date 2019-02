Corse : à chaque territoire ses déchets

Par Patrick Rossi et Thibault Quilichini, France Bleu RCFM

Et si chaque territoire gérait ses déchets ? C’est l’une des pistes évoquée lors de la réunion à Corte entre l’Etat, la Collectivité de Corse et le SYVADEC. Des pistes à plus ou moins long terme qui ne règlent pas l’urgence.