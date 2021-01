Corse : a salute prima di a pace pour les vœux 2021

Simples citoyens, hommes politiques, personnalités : les insulaires sont unanimes dans leurs souhaits pour la nouvelle année. Tous placent évidemment la lutte contre la Covid-19 et la disparition de ce virus au rang de priorité numéro 1 tant celui-ci a bouleversé la vie de tout un chacun et fait des milliers de victimes depuis son apparition. 141 en Corse. Trois enjeux principaux se retrouvent dans les vœux du président du Conseil Exécutif de Corse, Gilles Siméoni : « un enjeu économique et social avec l’objectif de réussir à contractualiser avec l’état un plan d’urgence et de relance pour l’île, un enjeu politique en réglant définitivement la question du rapprochement des prisonniers politiques et l’instauration d’un véritable dialogue avec l’état ».

Gilles Siméoni, président du conseil exécutif de Corse © Maxppp - Max Berulier

Les 3 enjeux principaux de Gilles Siméoni en ce début d'année Copier

Jean Guy Talamoni exprime sa solidarité « aux familles endeuillées, aux malades, à tous ceux qui se débattent dans les difficultés matérielles considérables, aux prisonniers et à leur famille ». Sur le plan politique, le Président de l’Assemblée de Corse souhaite également que « les droits de la Corse cessent d’être niés par Paris ».

Jean Guy Talamoni, président de l'Assemblée de Corse © Maxppp - PQR / Corse Matin

"Il nous faut penser aux familles endeuillées" - Jean Guy Talamoni - Copier

Des souhaits politiques qui se retrouvent à l’identique dans les rangs des députés nationalistes. Michel Castellani n’en oublie pas moins « le travail des soignants et tous ceux touchés sur le plan personnel et social » et espère « une année de reconquête économique », suivi par Jean Félix Acquaviva qui exprima « sa compassion et sa solidarité pour les personnes touchées directement où sur le plan social et économique ». Jean Jacques Ferrara, le député d’Ajaccio, se veut être « dans l’espérance pour la nouvelle année, après une époque pénible à vivre par les plus jeunes et les anciens », suivi par le Sénateur Jean-Jacques Panunzi qui exprime « une pensée plus appuyée pour les plus démunis et ceux dans la précarité que nous n’avons pas le droit de laisser au bord du chemin ».

Sur les bancs de l’Assemblée de Corse, Jean Charles Orsucci, le président du groupe « Andà per Dumane » met son espoir dans le collectif pour faire face aux difficultés et souhaite que « la vie démocratique puisse se poursuivre en 2021, année électorale, ainsi qu’un débat respectueux qui permettra à l’île de continuer à avancer et à prospérer » pendant que Jean Martin Mondoloni, le président du groupe « Per l’avvene », espère que « la société dans son ensemble puisse trouver la voie d’un redressement en 2021, un redressement sociétale et une situation apaisée dans l’affirmation de ce que nous sommes ». Laurent Marcangeli, maire d’Ajaccio, espère que « 2021 va nous permettre de tourner définitivement la page de cette épidémie qui a rendu la vie de tous difficile » pendant que son homologue de Bastia, Pierre Savelli, maire de Bastia, appréhende 2021 avec beaucoup d’espoir mais bien conscient qu’on n’est pas sortis de l’épidémie ».

Des vœux de « Salute » qui n’ont jamais été aussi fort qu’en ce début d’année tant 2020 a été marqué par les conséquences de la crise sanitaire. La fin de l’épidémie est le souhait évidemment majeur que l’on retrouve dans les vœux de tous les insulaires.