Corse : Ajaccio se met au rouge

Ce mercredi plusieurs centaines de soldats du feu sont attendues dans la cité impériale pour l'inauguration de leur congrès national. Un congrès prévu sur 4 jours. Ajaccio qui accueille depuis de nombreuses années déjà une école de jeunes sapeurs-pompiers... pas forcément pour devenir professionnels

De vingt à trente mille personnes attendues, des dizaines de délégations de soldats du feu... le rouge déferle sur Ajaccio à partir de ce mercredi. Un événement. Pour la première fois le congrès national des sapeurs-pompiers se tient en Corse. Le commando Christian Garrido, aujourd'hui à la retraite, s'en félicite, lui qui est à l'origine de la création d'une école de jeunes sapeurs-pompiers dans la ville. Les candidats, qui font l'objet d'une sélection, sont pris à partir de la classe de 5ème. Cette année 27 ont postulé, plus que d'habitude, et 22 ont été retenus. Il s'agit d'une formation de 5 ans qui se déroule tous les samedis dans des locaux à proximité de la base de la sécurité civile. Plus d'explications avec le commandant Christian Garrido.

Le commandnat Christian Garrido © Radio France - Jérôme Susini

A l'origine de la création de l'école, le commandant Christian Garredo Copier

Les jeunes qui vont au bout du cursus ne deviennent pas forcément pompiers. Une vingtaine le sont tout de même devenus depuis la création de l'école. Il faut dire que les sélections et les enseignements techniques et sportifs sont exigeants. L'école d'Ajaccio se classe parmi les premières au niveau national et première de la région sud-est. Des jeunes qui à partir de mercredi rendront sans doute visite à leurs aînés réunis en congrès national à Ajaccio.