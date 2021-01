Corse : allons-nous supporter un nouveau confinement ?

Face à la possibilité d’un nouveau confinement, la question de l’acceptabilité par la population se pose. Ce jeudi, Alessandro Porrovecchio, un sociologue qui a étudié l'impact des confinements sur les populations Européennes, est l’invité de la rédaction et nous livre quelques hypothèses.

La population peut-elle accepter un troisième confinement ? Une question que se posent aussi le gouvernement et le chef de l'Etat, car au-delà de l'aspect sanitaire et économique, c’est cet aspect-là qui est pris en compte cette fois par les autorités, l’acceptabilité. Pour en parler ce jeudi sur RCFM l’invité de la rédaction est Alessandro Porrovecchio, sociologue, maître de conférences en sociologie de la santé à l'université du littoral Côte d'Opale à Dunkerque. Il a participé avec d'autres à une étude sur l'impact des confinements sur la population de plusieurs pays d'Europe, dont la France et l'Italie.

Alessandro Porrovecchio se livre avec nous à certains constats et évoque même certains scénarii sur l'effet à moyen et long terme des confinements et couvre-feux sur la société Corse :

Alessandro Porrovecchio Copier