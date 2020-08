Corse : baisse sensible des accidents en montagne

La saison estivale, on le sait, est habituellement marquée par de nombreux accidents en montagne. C'est pour cela que le PGHM de Corse multiplie en cette période les opérations de prévention et de sensibilisation auprès des randonneurs. Le peloton de gendarmerie de haute montagne va à la rencontre des vacanciers, notamment sur les sentiers menant aux lacs de Melu et de Capitellu. Leurs conseils : prendre en compte les conditions météorologiques, avoir un équipement adéquat et une condition physique adaptée au parcours choisi. Le PGHM sensibilise également à la protection de l'environnement, insistant entre autres sur le respect de l'interdiction des baignades.

Des interventions en nette baisse depuis le premier janvier, 90 contre 250 en moyenne les autres années

Mais ce sont surtout des secours que ces gendarmes spécialisés réalisent chaque jour. Des interventions en nette baisse depuis le premier janvier. 90 contre 250 en moyenne les autres années, une diminution principalement imputable à une fréquentation en demi-teinte. Les explications de l'adjudant-chef Antoine Troussel, commandant du détachement de Corte au PGHM de Corse :

L'adjudant-chef Antoine Troussel, commandant du détachement de Corte au PGHM de Corse Copier

Les comportements à risques, c'est ce que surveillent particulièrement en été les hommes du PGHM. Il y a toujours trop d'imprudences en montagne, constate l'adjudant-chef Antoine Troussel :