Corse : Comment retrouver la paix ? - Le regard d'une association

Il condamne les tags qui sont apparus sur les murs un peu partout en Corse. "Français de m***", "Arabi Fora" (Dehors les arabes ndlr), et autres amabilités visent parfois même des élus, les désignant comme des "collabos".

Joseph Maestracci était ce jeudi l'invité du "Club de la Presse" de France Bleu RCFM. Il a pris par à certaines des manifestations qui ont suivi et suivent encore, depuis le 2 mars, l'agression dont est mort Yvan Colonna. Pour autant, il invite chacun à sortir de la spirale violente.

"J'y suis allé pour dénoncer ce qui était un manque de vigilance ou un laisser aller, quelque part, du directeur de la prison. Mais je ne m'attendais pas à une telle violence.[...] Cela m'a touché énormément, parce que j'ai une petite-fille de 16 ans qui a cru devoir aller manifester devant son lycée à Ajaccio, qui a pris des gaz lacrymogènes, et qui a été secourue par des pompiers. Quand je l'ai eue le soir au téléphone, je lui ai dit "Mais attends, manifester est une chose, tomber dans la violence en est une autre".

Joseph Maestracci (ci à droite) en 2017, lors du lancement de la démarche "I Paceri per viaghju". © Radio France - RCFM

Une corse "Made in USA?"

Lui qui a connu le mai 1968 parisien estime comme d'autres que le contexte en Corse est dégradé et qu'il se dégrade au gré des années.

"Quand on dit que depuis 10 ans il n'y a a rien eu de fait en Corse c'est vrai. Que des gens douteux se soient enrichis c'est une vérité, que le "milieu" progresse c'est une vérité. [...] Ces jeunes, selon moi, s'ils faisaient un sit-in sur la place du Diamant ou sur la place St Nicolas avec des gens qui leur parlent, avec des aînés qui se sont battus, des syndicalistes qui ont fait leur boulot toute leur vie, cela me paraîtrait plus progressiste et plus conquérant que de les armer de bombes agricoles".

Une autre manière de protester et de se faire entendre que la violence est donc possible selon Joseph Maestracci. Il appelle entre autres, pour cela, à une réflexion politique et à la fin des divergences entre nationalistes.

"Si être indépendantiste est une idée et si être autonomiste en est une autre, on ne doit pas être ennemis. Mais ce que j'aurais voulu savoir depuis très longtemps, c'est 'quel est le projet de société voulu par les uns et les autres ?' Une corse "Sambucucciu" ? Une Corse paoline ? Ou une Corse "Made in USA" ? "

