Tolérance zéro à l’occasion de ce week-end de Pâques. Les mesures de confinement seront renforcées. Les contrôles routiers seront plus nombreux.

Corse : confinement et contrôles renforcés à l’occasion du week-end de Pâques.

C’est un week-end de Pâques pour le moins particulier qui attend les insulaires. Cette année, pour cause de coronavirus, pas de Merendella. Chacun chez soi.

Le préfet de Corse a en effet décidé de renforcer les mesures de confinement. Un seul adulte par famille est désormais autorisé à faire ses courses et pour une heure maximum. Le représentant de l’Etat a décidé également de multiplier les contrôles. Tolérance zéro pour les déplacements non nécessaires vers les villages ou lieux de promenade, c'est le mot d'ordre. « Les contrôles ont débuté dès ce vendredi après-midi, notamment aux entrées et sorties d'Ajaccio. Encore une fois, ce n’était pas pour piéger les automobilistes » indique le préfet de Corse. « C’était tout simplement pour passer le message de confinement. »

Un message on ne peut plus précis et le week-end sera synonyme de contrôles intenses : « nous mobilisons 250 gendarmes _sur l’ensemble de la Corse. Nous utiliserons l’_hélicoptère pour surveiller les plages. Nous procèderons enfin à des contrôles en mer » a encore précisé Franck Robine, le préfet de Corse.